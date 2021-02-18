شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعملة الموحدة اليورو لأول مرة في ثلاثة جلسات أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية أمام الدولار الأمريكي على أعتاب الكشف عن محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأخير والتطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث نائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لايل برينارد.

في تمام الساعة 06:17 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.02% إلى مستويات 1.2041 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2038، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2050، بينما حقق الأدنى له عند 1.2036.

هذا وتتطلع الأسواق إلى حديث نائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لايل برينارد عبر الإنترنت في قمة تمويل المناخ التي يستضيفها معهد التمويل الدولي، وذلك قبل أن نشهد عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 20.3 مقابل 26.5 في كانون الثاني/يناير الماضي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد توضح تسارع النمو إلى 1.0% مقابل 0.9% في كانون الأول/ديسمبر، وأيضا مع الكشف عن قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 13 من شباط/فبراير الجاري والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 18 ألف طلب إلى 775 ألف طلب مقابل 793 ألف طلب في القراءة السابقة.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشائها ومؤشر تصريح البناء ووسط التوقعات بأن تعكس قراءة تصاريح البناء انخفاضاً إلى نحو 1.67 مليون تصريح مقابل نحو 1.70 مليون تصريح في كانون الأول/ديسمبر، كما قد توضح قراءة المنازل المبدوء إنشائها تراجعاً إلى نحو 1.66 مليون منزل مقابل نحو 1.67 مليون منزل في كانون الأول/ديسمبر.

ويأتي ذلك عقب ساعات من كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 26-27 كانون الثاني/يناير والذي تم من خلاله البقاء آنذاك على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء سندات الخزانة بواقع 80$ مليار شهرياً وسندات الرهن العقاري بواقع 40$ شهرياً على الأقل حتى تحقيق أهداف البطالة والتضخم.