شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يصعب حجب المواقع الإباحية؟.. خبير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد حجازي الرئيس السابق للجنة التشريعية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، صعوبة حجب المواقع الإباحية لعدة أسباب منها أن تلك المواقع تقوم بتغيير IP Address الخاص بها عند تعرضها للحجب كما يستخدم البعض تقنيات بروكسي وVPN لتجاوز الحجب، علاوة على تسبب حجب كلمات معينة خاصة بتلك المواقع في حجب محتوى قد يكون مختلف عنها.

وأضاف حجازي في تصريحات لـ الخليج 365، تعليقا مطالبة أحد النواب بحجب المواقع الإباحية، إن حجب هذه المواقع قد يؤثر أيضا على سرعة الإنترنت، لذا فإن التوعية والتربية السليمة هي الحل لمواجهة هذا الأمر، لاسيما مع وجود حلول لتخطي الحجب وتوافر هذا المحتوى في الأقمار الأوربية على سبيل المثال.

كانت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب المصري قد ناقشت طلب إحاطة بشأن حجب المواقع الإباحية.

وأكد ممثل جهاز تنظيم الاتصالات خلال اجتماع اللجنة، أن قضية المواقع الإباحية قضية عالمية وأن الجهاز ليس له علاقة بحجبها، مشيرا إلى أمور قانونية تحكم الأمر وهو أن يكون قرار الحجب بموجب حكم قضائي،امشيرا إلى أن عدد هذه المواقع يقدر بالملايين ويصعب حجبها.

وأضاف أن دور جهاز تنظيم الاتصالات هو تقديم خدمات الإنترنت للمواطنين، وأن تكون الخدمة متاحة للمستهلك بشكل جيد.

وأشار ممثل الجهاز أن مواجهة المواقع الإباحية تقع على المجتمع كله لأنها تتعلق بوازع ديني، الا انه ذكر أن الجهاز ليس معنيا بتتبع المواقع الإباحية، إلا بحكم قضائي، حيث يتم إبلاغ الشركة المعنية عن خدمة الإنترنت، التي تتحكم في الإنترنت لحجب الموقع، كما أكد ضرورة أن يكون عنوان الموقع واضح ومحدد لضمان تنفيذ الحكم من قبل الشركات وليس جهاز تنظيم الاتصالات.