شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية رابع جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تباين أداء مؤشرات الأسهم اليابانية وارتفاع كل من مؤشرات الأسهم الصينية والاسترالي بينما تراجعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية بالإضافة إلى وكل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية اليوم الخميس بالتزامن مع استمرار ضغط ارتفاع عوائد السندات وبالأخص الأمريكية على التقييمات العالمية للأسهم، حيث يعتقد المستثمرين أن التعافي العالمي المدعوم بالتحفيز سيؤدي في النهاية لارتفاع الضغوط التضخمية.

ونود الإشارة، لكون مؤشرات الأسهم العالمية لا تزال تحوم بالقرب من مستويات تاريخية مرتفعة في ظلال التفاؤل الذي ينتاب المستثمرين حيال وتيرة التعافي الاقتصادي وتقدم وتيرة التطعيمات لفيروس كورونا بالإضافة للتحفيز وبالأخص التي تتبنها الإدارة الأمريكية والتي يعمل الرئيس الأمريكي جو بايدن على تمريرها من الكونجرس والتي تقدر بنحو 1.9$ تريليون دولار، إلا أن ارتفاع عوائد السندات يلقي بظلاله مؤخراً على أدائها، بخلاف ذلك، فقد عاد اليوم نبض التداول لمؤشرات الأسهم الصينية عقب انقضاء عطلات العام القمري الجديد في الصين بالأمس.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة معدلات البطالة إلى أوضحت انخفاضاً إلى 6.4% مقابل 6.6% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، متفوقة على التوقعات الني أشارت لتراجعها إلى 6.5%، وجاء ذلك مع أظهر قراءة مؤشر التغير في التوظيف ارتفاع بنحو 29.1 ألف وظيفة مقابل ارتفاع 50.0 ألف وظيفة في كانون الأول/ديسمبر، دون التوقعات التي أشارت لارتفاع بنحو 30.2 ألف وظيفة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تباين في الأداء خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.54% ليخسر 10.53 نقطة ويصل إلى المستوى 1,950.96، وبينما ارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.17% ليربح 52.78 نقطة ويصل إلى المستوى 30,344.97.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.26% ليربح 14.96 نقطة ويصل إلى المستوى 5,822.68، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 1.24% ليربح هو الأخر 45.43 نقطة ويصل إلى المستوى 3,700.52.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.38% ليخسر 118.38 نقطة ويصل إلى المستوى 30,966.56، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.64% ليخسر هو الأخر 20.06 نقطة ويصل إلى المستوى 3,113.67.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.05% ليخسر 6.72 نقطة ويصل إلى المستوى 12,667.25، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.03% ليربح 2.28 نقطة ويصل إلى المستوى 6,887.50.