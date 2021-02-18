شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان يتراجع بفعل مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 18-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم دار الأركان (4300) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على إثر ثبات مستوى المقاومة 8.90، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.01% بما يعادل -0.09 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، وبدعم إيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 8.90، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 9.64.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.60 ومستوى المقاومة 9.28.