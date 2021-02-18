شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 18-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم كيان السعودية (2350) في آخر جلساته، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً وتصريف البعض من تشبعه الشرائي، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.24% بما يعادل -0.18 نقطة، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 13.90، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 15.34 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.50 ومستوى المقاومة 15.00.