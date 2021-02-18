شكرا لقرائتكم خبر عن المصافي يبدأ بالبحث عن قاع صاعد – تحليل صباحي – 18-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم المصافي (2030) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليسجل السهم خسائر لليوم الثالث على التوالي بنسبة بلغت -6.62% بما يعادل -10.00 نقطة، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول السهم أيضاً تصريف البعض من هذا التشبع الشرائي، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 121.00، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 160.00 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 130.60 ومستوى المقاومة 160.00.