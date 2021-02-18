شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيع يحاول التخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 18-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم التصنيع (2060) في آخر جلساته، وسط تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 1.19% بما يعادل 0.16 نقطة، ليحاول السهم بهذا الارتفاع في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 13.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 14.38.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.00 ومستوى المقاومة 14.08.