شكرا لقرائتكم خبر عن فيبكو يحاول تصريف بعضاً من تشبعه الشرائي – تحليل صباحي – 18-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم فيبكو (2180) في آخر جلساته، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وليحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.94% بما يعادل -1.30 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 63.70، ليستهدف مستوى المقاومة 71.28.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 62.90 ومستوى المقاومة 69.40.