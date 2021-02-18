شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت الشرقية يتراجع بمحاذاة خط ميل صاعد – تحليل صباحي – 18-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم أسمنت الشرقية (3080) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليظل السهم بهذا الانخفاض مستنداً لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.59% بما يعادل -0.25 نقطة، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ولكن أمام ذلك نجد بأن السهم يتحرك بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 41.70، ليستهدف مستوى المقاومة 47.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 41.00 ومستوى المقاومة 44.00.