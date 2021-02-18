شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع السلع طويلة الأجل يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 18-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود مؤشر قطاع السلع طويلة الأجل (TDAI) الانخفاض في آخر جلساته، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.90% بما يعادل -55.72 نقطة، ليحاول المؤشر بهذا الانخفاض اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ويصاحب المؤشر في هذا الانخفاض زيادة ملحوظة في أحجام التداول، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 6,089.06، ليستهدف مستوى المقاومة 6,460.85.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5,838.70 ومستوى المقاومة 6,460.85.