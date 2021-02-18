شكرا لقرائتكم خبر عن الأصيل يظهر سلوكاً تصحيحياً سلبياً – تحليل صباحي – 18-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم ثوب الأصيل (4012) في آخر جلساته، ليسجل السهم خسائر لليوم الثاني بنسبة بلغت -2.27% بما يعادل -2.00 نقطة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وذلك وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، أمام سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 82.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 92.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 82.00 ومستوى المقاومة 92.60.