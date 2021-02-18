شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر السوق الموازي نمو حد أعلى يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 18-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اكتسى مؤشر السوق الموازي نمو حد أعلى (NOMUC) باللون الأخضر في آخر جلساته، لينجح المؤشر باختراق مستوى المقاومة المحوري 26,771.73، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، ليحقق المؤشر مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 4.81% في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 26,771.73، ليستهدف مستوى المقاومة النفسي 30,000.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 26,000.00 ومستوى المقاومة 30,000.00.