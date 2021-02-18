شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي في هدنة لالتقاط الأنفاس – تحليل صباحي – 18-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، ليكسر سلسلة جلسات استمرت لتسعة أيام متتالية، ليحاول جني أرباحه وليستجمع قواه الإيجابية التي قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.19% بما يعادل -17.65 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بنطاق قناة سعريه، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 9,250.00، طيلة ثبات مستوى الدعم 8,955.44.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,955.44 ومستوى المقاومة 9,250.00.