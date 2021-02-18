الاقتصاد

تراجع معدلات البطالة في استراليا يفوق التوقعات

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي بيانات سوق العمل والتي أوضحت انخفاض معدلات البطالة إلى 6.4% مقابل 6.6% في القراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، لتعد القراءة الحالية أفضل من التوقعات الني أشارت لتراجعها إلى 6.5%، وجاء ذلك مع أظهر قراءة مؤشر التغير في التوظيف ارتفاعاً بنحو 29.1 ألف وظيفة مقابل ارتفاع 50.0 ألف وظيفة في كانون الأول/ديسمبر، دون التوقعات التي أشارت لارتفاع بنحو 30.2 ألف وظيفة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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