شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع معدلات البطالة في استراليا يفوق التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي بيانات سوق العمل والتي أوضحت انخفاض معدلات البطالة إلى 6.4% مقابل 6.6% في القراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، لتعد القراءة الحالية أفضل من التوقعات الني أشارت لتراجعها إلى 6.5%، وجاء ذلك مع أظهر قراءة مؤشر التغير في التوظيف ارتفاعاً بنحو 29.1 ألف وظيفة مقابل ارتفاع 50.0 ألف وظيفة في كانون الأول/ديسمبر، دون التوقعات التي أشارت لارتفاع بنحو 30.2 ألف وظيفة.