شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يواصل ارتفاعه -تحليل صباحي- 18-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر ارتفاعه كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 6256 نقطة، متجاوزا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما نتوقع إمكانية ارتفاع المؤشر لمستوى المقاومة 6330 نقطة مستوى أول ثم 6450 نقطة كمستوى ثان، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات المؤشر أعلى مستوى 6150 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6,239 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 6,266 نقطة