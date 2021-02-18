شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 18-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل المؤشر في الارتفاع خلال تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق منخفضا عند مستوى 10342 نقطة، ليخترق بذلك القناة الصاعدة طويلة الأجل، وهو ما يعد إشارة سلبية تفتح الباب أمام المؤشر لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 10100 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10550 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 10,251 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 10,421 نقطة