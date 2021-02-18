شكرا لقرائتكم خبر عن المباني (MABANEE) يتجاوز خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 18-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى خلال تداولات امس الأربعاء ليغلق عند مستوى 696 فلس، مستقرا أعلى خط اتجاهه الهابط قصير الأجل، مما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 730 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 670 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 690 بينما مستوى المقاومة هو 710 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد