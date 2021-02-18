شكرا لقرائتكم خبر عن بيان (BAYANINV)يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 18-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأعلى مرة أخرى ليغلق امس الأربعاء عند مستوى 47.50 فلس، في ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية، كما تجاوز السهم مستوى مقاومته السابق عند 45 فلس، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 51 فلس كمستوى أول ثم 60 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 44 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 46.8 بينما مستوى المقاومة هو 50.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد