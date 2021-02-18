شكرا لقرائتكم خبر عن بيت الطاقة (ENERGYH) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 18-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل مرة أخرى ليغلق عند مستوى 27.60 فلس، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، كما اخترق السهم متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك فالأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم 26 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 29 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 27.3 بينما مستوى المقاومة هو 28.2 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط