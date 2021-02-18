شكرا لقرائتكم خبر عن ثريا (THURAYA) مازال الأداء سلبي -تحليل صباحي- 18-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يتداول بشكل سلبي، حيث اغلق امس الأربعاء منخفضا عند مستوى 58.20 فلس، في ظل ظهور انحراف سليب على مؤشر استوكاستيك، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستويات قد تصل الى 49 فلس كمستوى أول خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 52 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 56.1 بينما مستوى المقاومة هو 62.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط