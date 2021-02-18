شكرا لقرائتكم خبر عن رمال (REMAL) يواصل التراجع -تحليل صباحي- 18-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم التراجع كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 20.20 فلس، في ظل ارتفاع في كمية التداول، كما انزلق السهم اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 19 فلس كمستوى اول ثم 16 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 21.50 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 19.2 بينما مستوى المقاومة هو 20.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط