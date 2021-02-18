شكرا لقرائتكم خبر عن م الأعمال (KBT) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 18-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الأربعاء بدون اي تغيير مقارنة بإغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 48 فلس، في ظل انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع انخفاض السهم لمستوى الدعم 43 فلس كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 52 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 47.3 بينما مستوى المقاومة هو 48.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط