شكرا لقرائتكم خبر عن ميادين (SHOOTING) يتجاوز مقاومة هامة -تحليل صباحي- 18-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال تداولات امس الأربعاء ليغلق عند مستوى 26 فلس، في ظل ارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية، كما تجاوز السهم الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” لذلك نتوقع إمكانية ارتفاع السهم لمستوى المقاومة التالي عند 32 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 25 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 24.5 بينما مستوى المقاومة هو 27.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد