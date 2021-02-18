شكرا لقرائتكم خبر عن نور (NOOR) يسجل أعلى مستوى في 11 عام -تحليل صباحي- 18-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة خلال تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 197 نقطة، وهو أعلى مستوى في 11 عام، متجاوزا مستوى مقاومته السابق عند 188 فلس، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 220 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 188فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 195 بينما مستوى المقاومة هو 203 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد