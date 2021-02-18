شكرا لقرائتكم خبر عن العيد (ALEID) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 18-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم خلال رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 114 فلس، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الشهري، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك نلاحظ انطلاق إشارة بيع، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 100 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 125 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 113.0 بينما مستوى المقاومة هو 116.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط