شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ودام الغذائية (WDAM) يتلقى مقاومة في المستويات الحالية -تحليل صباحي- 18-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 6.05 ريال، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية بسبب ملامسته لخط اتجاهه الهابط قصير الأجل، والذي نتوقع ان يساهم في دفع السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 6 ريال مرة أخرى كمستوى أول ثم 5.60 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 6.25 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6.01 ريال وبين مستوى المقاومة هو 6.10 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط