شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تبنى العلامة التجارية من الصفر؟.. الغرفة الأمريكية تجيب فى ندوتها اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى الوقت الذى يعانى منه العالم جراء جائحة كورونا، ولا سيما التأثر الكبير للشركات الصغيرة والمتوسطة وانعكاس ذلك على الاقتصادات العالمية، تنظم غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن ظهر اليوم الخميس مائدة مستديرة حول "بناء علامة تجارية من الصفر".

وتركز المائدة المستديرة بشكل تحليلى وعميق بحسب ما أعلنته الغرفة على موقعها الرسمى، على العلامات التجارية لرواد الأعمال الذين يتطلعون إلى بدء أعمال تجارية جديدة.

كما تجيب المائدة المستديرة عن العديد من التساؤلات منها تعرف على أفضل الممارسات لبناء علامتك التجارية من البداية ، والعثور على عملاء جدد ، وإحداث صدى لدى جمهورك، بجانب مناقشة الطرق منخفضة التكلفة والفعالية التي يمكن أن تستخدمها الشركات الناشئة للتميز.

من جانب أخر تسلط الغرفة الأمريكية بواشنطن فى اليوم ذاته على تجربة عدد من سيدات يتولين القيادة فى الكونجرس من خلال ندوة حول ما سيحققه الكونجرس والرئيس جو بايدن فى أول 100 يوم.

وبحسب ما أعلنته الغرفة، تتحدث فى الندوة، كل من إليزابيث كوفين نائب الرئيس للعلاقات الحكومية عبر الشركات،وكاثرين مونج ، مستشارة أولى، مكتب المتحدث نانسي بيلوسي وآنا تايلور، مستشارة الضرائب والتجارة، مكتب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، بجانب إيريكا سواريس، كبيرة مستشاري السياسات ، زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل.