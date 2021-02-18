شكرا لقرائتكم خبر عن الملياردير الأمريكي "بافيت" يعلن الاستثمار في شركة "فيرايزون" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "فيرايزون كوميونيكيشنز" الأمريكية للاتصالات في بيان رسمي استثمار الملياردير والمستثمر الشهير "وارن بافيت" في الشركة مما دفع السهم للارتفاع بشكل ملحوظ خلال تداولات يوم الأربعاء.



وكشفت الشركة أن "بركشاير هاثاواي" التي يترأس إدارتها التنفيذية "وارن بافيت" اشترت 147 مليون سهم في "فيرايزون" خلال الربع السنوي الأخير من عام 2020.



وبعد هذا الاستثمار، أصبحت قيمة حصة "بركشاير" في "فيرايزون" ما يقرب من 8.6 مليار دولار.



هذا، وأعلنت بركشاير هاثاواي" أمس الثلاثاء عن إفصاحها الفصلي بشأن الاستثمارات حيث قلصت حصتها في "آبل" وبنك "ويلز فارجو" وأيضا في بنك "جيه بي مورجان تشيس"، في حين رفعت حيازتها في شركات أخرى مثل "شيفرون" للطاقة.



هذا، وعلى صعيد التداولات خلال تعاملات الأربعاء، ارتفع سهم "فيرايزون" بنسبة 5.2% وأغلق جلسة الأربعاء عند 52.9 دولار، وسجل السهم أعلى سعر اليوم عند 57.2 دولار في حين سجل أقل سعر عند 55.6 دولار.