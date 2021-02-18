شكرا لقرائتكم خبر عن "فيسبوك" تحظر مشاركة مقالات إخبارية على تطبيقها في أستراليا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت "فيسبوك" الأمريكية عن قرار يوم الأربعاء بأنها سوف تحظر على الناشرين ومستخدمي خدماتها في أسترالية مشاركة أو الاطلاع على المقالات الإخبارية عبر منصتها، وذلك كوسيلة لرفض مشروع قانون يتم مناقشته في البلاد.



وينص مشروع القانون الجديد على مطالبة الحكومة الأسترالية لمنصات الإنترنت أبرزها "جوجل" و"فيسبوك" دفع أموال للجهات الإعلامية مقابل عرض محتواها الإخباري.



وانتقدت "فيسبوك" في بيان رسمي هذا القانون مشيرة إلى انها قررت حظر مشاركة الأخبار أو مشاهدتها من جانب الناشرين أو المستخدمين.



ومع ذلك، عرضت "فيسبوك" عرض بيانات وأخبار دقيقة من منصات معلوماتية مع التعاون المكثف مع وكالتي "فرانس برس" و"أسوشيتد برس" في أستراليا.



ياتي هذا القرار من "فيسبوك" بعد ساعات فقط من إعلان "جوجل" التوصل إلى اتفاق مع "نيوز كورب" بمشاركة الإيرادات والأرباح مقابل استمرار عرض الأهبار والمقالات على خدمات محرك البحث الإلكتروني في أستراليا.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "فيسبوك" بنسبة 0.1% وأغلق جلسة الأربعاء عند 273.5 دولار، وسجل أعلى سعر عند 273.9 دولار وأقل سعر عند 269.5 دولار.