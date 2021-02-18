شكرا لقرائتكم خبر عن "الداو جونز" يغرد خارج السرب ويواصل إغلاقاته القياسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية عدا داو جونز خلال تداولات اليوم الأربعاء ليواصل الأخير إغلاقاته القياسية بدعم من قطاع الطاقة، وذلك بعد بيانات اقتصادية قوية.



وأظهرت بيانات اقتصادية بان مؤشر مبيعات التجزئة في أمريكا ارتفع بنسبة 5.3% في الشهر الماضي بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر فقط بنسبة 1.1%.



وارتفع أيضا مؤشر مبيعات التجزئة بقيمته الأساسية عند استثناء مبيعات الطاقة والغذاء بنسبة 5.9% في يناير/كانون الثاني بأعلى من توقعات ارتفاعه بنسبة 1.1%.



وصعد مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1.3% في الشهر الماضي مقارنة بتوقعات ارتفاعه بنسبة 0.4%، فيما ارتفع أيضا الإنتاج الصناعي الأمريكي بنسبة 0.9% أعلى من توقعات ارتفاع المؤشر بنسبة 0.4%.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 90.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.06 نقطة وأقل مستوى عند 90.6 نقطة.



هذا، وقد كشف محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي الصادر الأربعاء عن أن البنك المركزي سوف يواصل سياساته التحفيزية التيسيرية (من خفض للفائدة ومشتريات للأصول) لفترة تمتد إلى حين ورود إشارات قوية على عودة الاقصاد للنمو والتعافي.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس/آذار بنسبة 1.8% او ما يعادل 1.09 دولار وأغلقت جلسة نيويورك عند 61.14 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 61.2 دولار وأقل سعر عند 59.4 دولار.



ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أبريل/نيسان بنسبة 1.1% إلى 64.08 دولار للبرميل، وسجل اعلى سعر عند 64.7 دولار وأقل سعر عند 62.7 دولار.



وفي ختام التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.3% (ما يعادل 90 نقطة) إلى 31613 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 31643 نقطة وأقل مستوى عند 31338 نقطة.



وانخفض "ناسداك" بنسبة 0.5% (ما يعادل 82 نقطة) إلى 13965 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 13976 نقطة وأقل مستوى عند 13804 نقاط.



وتراجع "إس أند بي 500" بنقطة واحدة إلى 3931 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3933 نقطة وأقل مستوى عند 3900 نقطة.