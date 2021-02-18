شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تنخفض بعد الارتفاع في 5 من الـ6 جلسات الماضية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الصويا خلال تعاملات اليوم الأربعاء على نحو طفيف وسط ارتفاع واسع النطاق للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك مع متابعة المستثمرين لتقارير الحصاد في أمريكا الجنوبية.



وكانت العقود الآجلة للصويا قد استقرت أعلى المتوسط المتحرك لأجل عشر أيام في تعاملات الأربعاء بعد بلوغ مستوى فني رئيسي في تداولات الثلاثاء.



ويراقب المستثمرون عن كثب بيانات حصاد المحاصيل الزراعية في أمريكا الجنوبية كالبرازيل والأرجنتين لا سيما سلعتي الذرة والصويا.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 90.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.06 نقطة وأقل مستوى عند 90.6 نقطة.



وتواصل جائحة "كورونا" تأثيرها السلبي على الأسواق وإضرارها بالطلب على السلع، وذلك رغم التفاؤل بشان توزيع اللقاحات المضادة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للصويا تسليم مارس/آذار بنسبة 0.1% وأغلقت عند 13.83 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 13.90 دولار وأقل سعر عند 13.76 دولار.