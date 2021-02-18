شكرا لقرائتكم خبر عن «داوجونز» يخطف رقماً جديداً.. وأسهم أوروبا واليابان تتراجع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي في تعاملات متقلبة الأربعاء ليسجل إغلاقا قياسيا آخر، مدعوما بقفزة في أسهم فيريزون وشيفرون. ومحا مؤشر داو جونز خسارة 180 نقطة وأنهى اليوم بارتفاع 90.27 نقطة أو 0.3% إلى 31613.02 نقطة. انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز أقل من 0.1% إلى 3931.33 نقطة، وسط انخفاض بنسبة 1% في قطاع التكنولوجيا. وهبط مؤشر ناسداك 0.6% إلى 13965.49 كما انخفض سهم أبل 1.8%.

يأتي ذلك فيما وصل عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في عام واحد عند 1.33% الأربعاء قبل أن يستقر. وتراجع عائد 30 عامًا بشكل طفيف عن أعلى مستوى له منذ فبراير، لكنه لا يزال ثابتا فوق 2%.

بيركشاير هاثاواي

كان سهم فيريزون في داو جونز من بين أكبر الرابحين بعد أن كشف بيركشاير هاثاواي لوارن بافيت عن حصة كبيرة في عملاق الاتصالات. وارتفعت الأسهم بنسبة 5.2% بعد أن أظهرت بيانات أن بيركشاير اشترت ما قيمته أكثر من 8 مليارات دولار من الأسهم في الربع الرابع، مما جعل فيريزون واحدة من أكبر ست حيازات في المجموعة.

وقفز سهم شيفرون بنسبة 3% بعد أن كشفت شركة بيركشاير عن حصة كبيرة في شركة الطاقة في الربع الأخير.

محضر الاحتياطي

وقلص مؤشر ستاندرد آند بورز الخسائر بعد محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي الذي أشار إلى أن السياسة النقدية السهلة ستكون في مكانها لفترة أطول حيث أن الاقتصاد ليس قريبا من مستويات ما قبل الوباء.

وبالنسبة للمتداولين القلقين بشأن تناقص الاحتياطي الفيدرالي، قال البنك المركزي إن برنامج شراء السندات الخاص به سيستمر على الأقل بالوتيرة الحالية حتى «تقدم إضافي كبير» نحو تفويضهم المزدوج، وفقًا لمحضر الاجتماع.

كما أثقل المستثمرون البيانات الاقتصادية المتحسنة مع توقعات التضخم المتزايدة.

انتعاش قوي لمبيعات التجزئة

انتعشت مبيعات التجزئة الأمريكية انتعاشا قويا في يناير بعد حصول الأُسر على أموال حكومية إضافية للإغاثة من الجائحة، مما ينبئ بتسارع في النشاط الاقتصادي بعد أن كبلته موجة جديدة من إصابات كوفيد-19 أواخر العام الماضي.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية الأربعاء إن مبيعات التجزئة ارتفعت بوتيرة معدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت 5.3 بالمئة الشهر الماضي. وخفضت الوزارة بيانات ديسمبر كانون الأول لتظهر تراجعا بنسبة 1% بدلا من 0.7 بالمئة في التقرير السابق.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة مبيعات التجزئة 1.1 بالمئة في يناير.

وباستبعاد السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، تكون مبيعات التجزئة قد قفزت ستة بالمئة الشهر الماضي بعد انخفاضها 2.4 بالمئة بحسب القراءة المعدلة لشهر ديسمبر. تسمى هذه الفئة مبيعات التجزئة الأساسية وهي الأقرب لمكون إنفاق المستهلكين المستخدم في حساب الناتج المحلي الإجمالي.

وكانت القراءة السابقة لمبيعات التجزئة الأساسية لشهر ديسمبر كانون الأول تنطوي على انخفاض نسبته 1.9 بالمئة.

كانت الحكومة أقرت حزمة إغاثة ثانية من تداعيات فيروس كورونا بنحو 900 مليار دولار في نهاية ديسمبر كانون الأول، تضمنت شيكات بقيمة 600 دولار معظمها للأمريكيين من ذوي الدخل المنخفض وبعض ذوي الدخل المتوسط.

أسهم أوروبا تغلق منخفضة

تراجعت الأسهم الأوروبية عن أعلى مستوياتها فيما يقارب العام الأربعاء في ظل عزوف عن الأصول عالية المخاطر بسبب بواعث القلق من طفرة محتملة في التضخم وارتفاع عوائد السندات، بينما تصدر سهم كيرينج مالكة جوتشي الخسائر عقب الإعلان عن انخفاض في المبيعات.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.7 بالمئة، بينما نزل مؤشر الأسهم المتوسطة في لندن، فايننشال تايمز 250، بنسبة 1.3 بالمئة بعد بيانات أظهرت ارتفاع التضخم البريطاني أكثر قليلا من المتوقع في يناير.

حدا احتمال ارتفاع التضخم في المدى القريب، وارتفاع عوائد الدين، المستثمرين إلى توقع إجراءات على صعيد السياسة النقدية من البنوك المركزية الرئيسية قد تضغط على أسعار الأصول عالية المخاطر.

وارتفعت عوائد السندات الألمانية إلى أعلى مستوياتها فيما يقرب من عام بفعل الرهانات على تسارع في التضخم، وبلغت العوائد الأمريكية ذرى مماثلة.

كانت سياسة نقدية تيسيرية وإجراءات تحفيز غير مسبوقة قد دفعت ستوكس 600 للارتفاع أكثر من 50 بالمئة عقب انهياره الحاد بسبب فيروس كوروبنا في مارس.

وفي أخبار الشركات، تذيلت أسهم مجموعة كيرينج الفرنسية الأداء على ستوكس 600 بعد أن قالت إن مبيعات علامتها جوتشي تراجعت 10.3 بالمئة في الربع الأخير من 2020.

وفقد مؤشر قطاع التجزئة الأوروبي 3.1 بالمئة وكان الأسوأ أداء بين نظرائه.

أسهم اليابان تنزل عن قمة 30 عاماً

شاشة مؤشر نيكاي الياباني

هبطت الأسهم اليابانية الأربعاء، إذ باع المستثمرون لجني المكاسب بعد قفزة في الآونة الأخيرة رفعتها إلى قمة 30 عاما، حتى مع ارتفاع أسهم منكوبة بفعل الجائحة على خلفية توقعات في تعاف اقتصادي من ركود ناجم عن فيروس كورونا.

وهبط المؤشر نيكاي القياسي 0.58 بالمئة إلى 30292.19 نقطة من مرتفع الثلاثاء عند 30714.52 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 1990.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.18 بالمئة إلى 1961.49 نقطة، وذلك بعد يوم من بلوغ أعلى مستوى منذ يناير 1991.

وقادت أسهم الرقائق والإلكترونيات الخسائر على نيكاي، إذ تراجع سهم تي.دي.كيه 3.23 بالمئة، وخسر سهم ياساكاوا إلكتريك 3.23 بالمئة وفقد سهم طوكيو إلكترون 2.2 بالمئة. (وكالات)