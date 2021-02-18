الاعتذارات تؤجل إعلان الحكومة الكويتية الجديدة

الكويت: الحسيني البجلاتي

جدد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، ثقته بالشيخ صباح الخالد رئيس الوزراء المكلف، وتقديره لما تقوم به الحكومة من جهود بناءة لمواجهة مختلف تداعيات جائحة كورونا، فيما أجلت الاعتذارات والعزوف عن تولي المناصب الوزارية، إعلان تشكيل الحكومة الحديدة.

وأشاد الأمير لدى استقباله، أمس الأربعاء، في قصر بيان، وزير الصحة الشيخ باسل الصباح، بالجهود التي تقوم بها مختلف الجهات الرسمية المختصة والجهات الأخرى، لاسيما وزارة الصحة ممثلة في كوادرها وأطقمها الطبية، ووقوفهم في الصفوف الأمامية للتصدي لهذا الوباء على الرغم مما يتعرضون له من مخاطر العدوى، مجسدين بذلك الروح الوطنية العالية التي يتمتع بها أبناء الوطن العزيز، مقدراً التعاون التام لرئيس الوزراء مع أعضاء مجلس الأمة لمعالجة مختلف القضايا التي تهم الوطن والمواطنين وتجاوز أي معوقات، متطلعاً إلى تكاتف كافة الجهود لخدمة الوطن العزيز وإعلاء شأنه.

وكان نواف الأحمد قد استقبل أمس، أيضاً، ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح.

إلى ذلك، أجّلت الاعتذارات والعزوف عن تولي المناصب الوزارية، إعلان تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة.

وعزت مصادر مطلعة ل«الخليج»، تأخر إعلان رئيس الوزراء المكلف الشيخ صباح الخالد في إعلان تشكيلة حكومته الثالثة، إلى أسباب عدة في مقدمتها الاعتذارات الكثيرة، والعزوف عن قبول المناصب الوزارية، إضافة إلى «الفيتو» النيابي على كثير من الأسماء أو التوجهات السياسية.

وقالت: «إن الخالد يواجه اعتذارات متواصلة من قبل مرشحين للدخول في التشكيلة الحكومية؛ الأمر الذي جعل ولادة الحكومة الجديدة متعثرة حتى الآن».

وأرجعت ذلك إلى حالة التصعيد من قبل نواب مجلس الأمة ضد الحكومة المرتقبة، حتى قبل إعلانها، مؤكدة أن تلك الحالة باتت تُلقي بظلالها على من يُعرَض عليهم المنصب الوزاري، والذين لا يريدون الدخول في مواجهات مع النواب قد تقودهم إلى منصة الاستجواب والاستقالة، وخسارة قواعدهم الشعبية.

وأوضحت المصادر أن استمرار التصعيد النيابي يُنبئ بقصر عمر الحكومة الجديدة، ضاربة مثالاً بالحكومة المستقيلة التي لم تُكمل شهراً واحداً، مبينة أن الرغبة الحكومية في تشكيلة وزارية يتولاها وزراء «تكنوقراط» وكفاءات وطنية بعيداً عن «المحاصصة» القبلية والمذهبية، تصطدم أحياناً بتوجهات بعض المجاميع النيابية.

لافتة إلى أن هناك متسعاً من الوقت لإتمام تلك المشاورات الوزارية التي تجري في صمت وهدوء، بعيداً عن أعين وسائل الإعلام، موضحة أن الخالد يتأنى في إعلان التشكيلة إلى ما بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بصحة أو بطلان انتخابات مجلس الأمة المقرر صدوره في 24 الجاري، متوقعة أن تتأخر التشكيلة إلى نهاية الشهر الجاري بعد انتهاء احتفالات الأعياد الوطنية، أو أوائل الشهر المقبل، مؤكدة أنه لا توجد مهلة دستورية ملزمة لإعلان تشكيل الحكومة.