شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض بأقل من 0.1% بفعل قوة الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الأربعاء على نحو طفيف وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن صدور بيانات اقتصادية قوية صرفت انتباه المستثمرين عن المعادن النفيسة كملاذ آمن.



وأظهرت بيانات اقتصادية بان مؤشر مبيعات التجزئة في أمريكا ارتفع بنسبة 5.3% في الشهر الماضي بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر فقط بنسبة 1.1%.



وارتفع أيضا مؤشر مبيعات التجزئة بقيمته الأساسية عند استثناء مبيعات الطاقة والغذاء بنسبة 5.9% في يناير/كانون الثاني بأعلى من توقعات ارتفاعه بنسبة 1.1%.



وصعد مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1.3% في الشهر الماضي مقارنة بتوقعات ارتفاعه بنسبة 0.4%، فيما ارتفع أيضا الإنتاج الصناعي الأمريكي بنسبة 0.9% أعلى من توقعات ارتفاع المؤشر بنسبة 0.4%.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 90.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.06 نقطة وأقل مستوى عند 90.6 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس/آذار بأقل من 0.1% وأغلقت عند 27.315 دولار للأوقية.