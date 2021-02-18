شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأربعاء 17-2-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 17-2-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات محلية وعربية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي نحو 6.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 700.402 مليار جنيه.



إيقاف تداول 18 شركة إيقاف تداول 18 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 18 سهماً، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ بي انفستمنتس القابضة، بنك الكويت الوطني-مصر، القاهرة للإسكان والتعمير، المصرية للدواجن، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، شركة النصر للأعمال المدنية، راية القابضة للاستثمارات المالية، الأهلي للتنمية والاستثمار، العبور للاستثمار العقاري، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، العربية لاستصلاح الأراضي، الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير.



البورصة تخسر 6.2 مليار جنيه البورصة تخسر 6.2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات محلية وعربية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي نحو 6.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 700.402 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 50.4 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.48% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.88%، والعرب على 4.64% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 17.74% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.25%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 7.6 مليون جنيه، 12.3 مليون جنيه، 488.2 ألف جنيه، 424 ألف جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 6.3 مليون جنيه، 14.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.05%، ليغلق عند مستوى 11413 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 2381 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 14074 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 4379 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 2376 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 3403 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1301 نقطة.

وصعدت أسهم 33 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 138 شركة، ولم تتغير مستويات 20 شركة.

أوراسكوم

أعلنت البورصة المصرية، إعادة التعامل على أسهم شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة اعتباراً من جلسة تداول اليوم الأربعاء، وذلك بعدما تم تنفيذ عملية التقسيم، وقيام شركة أوراسكوم للاستثمار بتوزيع الأسهم العادية لشركة أوراسكوم المالية القابضة، إلى الملاك المسجلين بالشركة.



مركز المنصورة مركز المنصورة

أعلنت البورصة، تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم على أسهم شركة مركز المنصورة الطبي (غير مقيدة) المصدرة وذلك لعدد 12,177 سهم بقيمة إجمالية 33.4 مليون جنيه.



تعاملات الداخليين تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي المصرية للدواجن، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، 2 مليون سهم، 1000 سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات دلتا للإنشاء والتعمير، العبوات الطبية، بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، أصول للوساطة في الأوراق المالية، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، 106.6 ألف سهم، 2.3 مليون سهم، 214.7 ألف سهم، 812.3 ألف سهم، 25 مليون سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة أصول للوساطة في الأوراق المالية 21.4 مليون سهم.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركة مطاحن مصر الوسطى 1841 سهم، كما اشترى مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير لصناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، بالم هيلز للتعمير، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، 625 ألف سهم، 117.3 ألف سهم، 195 ألف سهم، 25 مليون سهم، على التوالي.



السويدى اليكتريك السويدى اليكتريك

أعلنت شركة السويدى اليكتريك، توقيع شركة السويدى اليكتريك لنقل وتوزيع الطاقة، شركة تابعة، عقداً لصالح وزارة الكهرباء والماء بالكويت بقيمة 16.1 مليون دينار كويتي، لتنفيذ عملية تزويد وتركيب خطوط هوائية جهد 400 ك. ف لمحطة تحويل رئيسية بوبيان، وسيسهم المشروع في توفير التيار الكهربائي لمنطقة جزيرة بوبيان ومشروع ميناء مبارك الكبير أحد المشاريع المهمة التي تنفذها وزارة الأشغال العامة حالياً لتطوير وتحديث النقل البحري وخلق مصادر بديلة للدخل الوطني الكويتي.



الإسكندرية للخدمات الطبية الإسكندرية للخدمات الطبية

أعلنت شركة الإسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الإسكندرية، رغبة شركة تواصل هولدينجز للاستشارات في الاستحواذ على كامل أسهم الشركة بما يمثل 74.08% يعادل 10.57 مليون سهم بسعر 38.09 جنيه للسهم، منوهة إلى أن شركة تواصل تمتلك 25.92% من أسهم شركة الإسكندرية للخدمات الطبية.



سبيد ميديكال سبيد ميديكال

أعلنت شركة سبيد ميديكال، موافقة مجلس الإدارة من حيث المبدأ، تنفيذ صفقة الاستحواذ على أغلبية حصص رأسمال شركة برايم سبيد للرعاية الصحية المالكة لنسبة 70% من أسهم رأسمال شركة برايم سبيد للخدمات الطبية، وتنفيذ الصفقة بدون سداد نقدي مع تسجيل قيمة تلك الحصص كرصيد دائن بسجلات شركة سبيد ميديكال لصالح الشركاء البائعين لشركة برايم سبيد للرعاية الصحية، ويتم زيادة رأسمال سبيد ميديكال بالقيمة العادلة لقدامى المساهمين لسداد قيمة صفقة الشراء، وفي حال عدم كفاية السيولة الناتجة عن الزيادة من قبل قدامى المساهمين يتم سداد حصيلة الجزء المكتتب فيه إلى دائني الشركة كجزء من ثمن الحصص المستحوذ عليها.

كما قرر مجلس إدارة سبيد ميديكال، تعيين المجموعة الاقتصادية للاستشارات المالية مستشاراً مالياً مستقلاً لتقييم حصص شركة برايم سبيد للرعاية الصحية، حيث تتجاوز قيمة الصفقة 10% من حقوق ملكية سبيد ميديكال، وتعيين كذلك زكي هاشم وشركاه مستشاراً قانونياً للشركة في الصفقة، وتم توقيع الاتفاق الإطاري مع أصحاب حصص شركة برايم سبيد للرعاية الصحية.



سيدي كرير سيدي كرير

أعلنت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، مؤشرات النتائج المالية لعام 2020، وحققت أرباحاً بلغت 26 مليون جنيه جنيه خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 487 مليون جنيه في 2019، بنسبة انخفاض 94.66%، وانخفضت مبيعات الشركة خلال 2020 إلى 3.46 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 4.96 مليار جنيه في 2019.

وأرجعت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، انخفاض أرباحها خلال العام الماضي إلى انخفاض متوسط أسعار البيع خلال 2020، مقارنة بعام 2019، نتيجة انخفاض أسعار المنتجات البتروكيماوية عالمياً ومحلياً، والمنافسة الشديدة التي تواجهها شركات البتروكيماويات المصرية نتيجة الظروف العالمية التي أدت إلى تباطؤ الطلب، وانخفاض كمية الغازات المتاحة من غازات التغذية الواردة من حقول الصحراء الغربية خلال العام.



بنك الكويت بنك الكويت

أعلن بنك الكويت الوطني - مصر، موافقة مجلس الإدارة على زيادة رأس مال البنك المرخص به من 2.5 مليار جنيه إلى 10 مليار جنيه لاستيعاب الزيادة المزمعة والمستقبلية في رأس المال المصدر والمدفوع، كما تقرر زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1.5 مليار جنيه إلى 5 مليارات جنيه بزيادة قدرها 3.5 مليار جنيه موزعة على 350 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيه للسهم الواحد، بواقع 2.3 سهم مجاني لكل سهم أصلي مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين، وسيتم تمويل الزيادة من الأرباح المحتجزة وفقاً للقوائم المالية للبنك عن العام الماضي، وذلك رهناً بموافقة البنك المركزي المصري، كما قرر تعديل المواد 4-6-7 من النظام الأساسي للبنك للعرض على الجمعية العامة غير العادية للبنك.