شكرا لقرائتكم خبر عن "المقاولات المصرية": حياة كريمة دعمت مرافق المناطق المحرومة بالقرى والنجوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المهندس راضى عبد العزيز، رئيس القطاعات للشئون الفنية للتنفيذ والمشرف على أعمال الطرق والكباري بشركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" بمبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير القرى المصرية، موضحا أن المبادرة سوف تساهم فى توصيل المرافق للمناطق المحرومة فى القرى والنجوع، وهى مناطق لم تصلها الخدمة من قبل.

وتستهدف المبادرة تطوير البنية التحتية لـ1500 قرية مصرية واقعة ضمن 50 مدينة مصرية بـ22 محافظ، وتقدر تكلفته بنحو 500 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية وتطوير المراكز التعليمية والصحية بتلك القرى.

كما تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحسين مستوى المعيشة، وتحقيق السلام والأمن المصرى باعتباره أولوية قصوى للأمن على المستويين الوطنى والإقليمى كضرورة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف راضى عبد العزيز، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن المبادرة هى الأكبر كمشروع لتوصيل المرافق علي مستوى الجمهورية، بجانب أنها مهمة للشركات لزيادة حجم العمل لديها، بحيث تعيد الشركات مرة أخرى لمسارها الصحيح، خاصة الشركات التى تعانى من مشكلات مالية، وبالتالى فإن المبادرة مفيدة لملايين المواطنين، ومفيدة للشركات التى ستنفذ تلك المشروعات .

ويشار إلى أن شركة المقاولات المصرية تقوم بتنفيذ مشروع توصيل المرافق لمركز أبو تشت بمحافظة قنا؛ وذلك بتكلفة تصل لنحو 2.6 مليار جنيه.