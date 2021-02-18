شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض بضغط من الدولار ورغم صدور بيانات إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء في ظل قوة الدولار، وذلك رغم صدور بيانات اقتصادية بريطانية أفضل من توقعات المحللين.



وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة ارتفع بنسبة 0.7% خلال يناير/كانون الثاني في حين أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 0.6%.



وباستثناء السلع الأكثر تذبذبا كالطاقة والغذاء، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية بنسبة 1.4% في الشهر الماضي متوفقا على توقعات المحللين التي أشارت إلى ارتفاع نسبته 1.3%.



وقفز أسعار المنازل في المملكة المتحدة بنسبة 8.5% في الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 7.5%، في حين ارتفع مؤشر أسعار التجزئة بنسبة 1.4%.



يأتي ذلك مع استمرار الجهود الرامية إلى مكافحة جائحة كورونا من خلال توزيع المزيد من جرعات اللقاحات الواعدة المضادة لفيروس كورونا.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1.3862، وسجل أعلى سعر عند 1.3909 وأقل سعر عند 1.3830.