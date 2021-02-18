شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على انخفاض بنسبة 1.5% بفعل ارتفاع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وذلك عقب صدور بيانات اقتصادية قوية.



وأظهرت بيانات اقتصادية بان مؤشر مبيعات التجزئة في أمريكا ارتفع بنسبة 5.3% في الشهر الماضي بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر فقط بنسبة 1.1%.



وارتفع أيضا مؤشر مبيعات التجزئة بقيمته الأساسية عند استثناء مبيعات الطاقة والغذاء بنسبة 5.9% في يناير/كانون الثاني بأعلى من توقعات ارتفاعه بنسبة 1.1%.



وصعد مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1.3% في الشهر الماضي مقارنة بتوقعات ارتفاعه بنسبة 0.4%، فيما ارتفع أيضا الإنتاج الصناعي الأمريكي بنسبة 0.9% أعلى من توقعات ارتفاع المؤشر بنسبة 0.4%.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 90.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.06 نقطة وأقل مستوى عند 90.6 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان بنسبة 1.5% أو ما يعادل 26.2 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1772.8 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1794.2 دولار وأقل سعر عند 1767.9 دولار.