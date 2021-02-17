شكرا لقرائتكم خبر عن 74 مليار درهم التصرفات العقارية في أبوظبي 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية في إمارة أبوظبي خلال العام الماضي 74 مليار درهم، حيث تم انجاز 19 ألف معاملة شملت المبيعات والرهون الخاصة بالأراضي والمباني والوحدات العقارية لكافة أنواع استخدامات الأراضي، وذلك بمعدل نمو 28%، مقارنة بقيمة التصرفات خلال العام 2019، والتي بلغت 58 مليار درهم.

وأظهر التقرير الصادر عن دائرة البلديات والنقل حول مؤشرات التداولات العقارية السنوية في الإمارة، أن قيمة المبيعات من إجمالي التصرفات العقارية خلال عام 2020، بلغت 30 مليار درهم عبر 8 آلاف صفقة، فيما بلغت قيمة الرهون العقارية 44 مليار درهم من خلال 11 ألف معاملة رهن.

وتوزعت المبيعات العقارية، على الأراضي والمباني والوحدات، حيث بلغت قيمة مبيعات الأراضي والمباني 25.3 مليار درهم عبر 4,647 صفقة، فيما شكلت حصة الوحدات العقارية 5 مليارات درهم من خلال 3,427 صفقة.

وبلغت قيمة الرهون العقارية خلال العام الماضي 44 مليار درهم عبر 11 ألف معاملة رهن، حيث استحوذت الأراضي والمباني على الغالبية العظمى من تلك الرهون بقيمة 42.5 مليار درهم، بنسبة 96.8% من اجمالي قيمة الرهونات، عبر 7,730 صفقة. وشكلت حصة الوحدات العقارية من إجمالي قيمة الرهون العقارية خلال العام الماضي ما نسبته 3.2% بواقع 1.2 مليار درهم عبر 933 معاملة.

وأكد الدكتور أديب العفيفي المدير التنفيذي لقطاع العقارات في دائرة البلديات والنقل، إن الارتفاع في قيمة التداولات العقارية رغم الظروف الاستثنائية بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد والتي القت بظلالها على الاقتصاد العالمي، يعكس قوة ومرونة السوق العقاري بأبوظبي، مشيرا إلى أهمية الإجراءات والمبادرات التي كشفت عنها الدائرة خلال العام الماضي في دعم القطاع العقاري، حيث قامت الدائرة بإعفاء المستثمرين من الأفراد والشركات من رسوم (34) خدمة تسجيل عقاري حتى نهاية العام 2020 ومنها على سبيل المثال: رسوم البيع والشراء البالغة 2%، ورسم البيع على المخطط ونسبته 2% أيضاً، ورسوم تبادل الأراضي، وتسجيل رهن، وتحويل رهن، وتعديل رهن، وفك رهن.

وعن المواقع الجغرافية الأكثر مبيعاً حسب التداولات العقارية لكافة أنواع الأراضي والمتضمنة المبيعات التي تمت على المخطط والمبيعات على الوحدات المكتملة بالإضافة الى المباني والأراضي، تصدرت مدينة خليفة قائمة المبيعات بحوالي 3.6 مليار درهم، تليها جزيرة ياس بـ 3.3 مليار درهم، في حين جاءت جزيرة الريم في المرتبة الثالثة ب3 ملايير درهم، وحلت جزيرة السعديات في المركز الرابع بقيمة إجمالية بلغت2.5 مليار درهم، ومن ثم شاطئ الراحـة في المرتبة الخامسة بـ1.4 مليار درهم.

الجدير بالذكر أن التقرير السنوي الذي تصدره دائرة البلديات والنقل عن أداء السوق العقارية في الإمارة، يعكس إلتزام الدائرة الراسخ بالشفافية والإفصاح عن المعلومات والإحصائيات التي تساعد المستثمرين والمهتمين بالشأن العقاري على اتخاذ القرارات السليمة بما يعزز ثقتهم في الاستثمار بهذا القطاع ويضمن مواصلة النمو فيه ويدعم الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في إمارة أبوظبي.