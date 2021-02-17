شكرا لقرائتكم خبر عن «الأونكتاد»: الإمارات تتصدر إقليمياً في مؤشر التجارة الإلكترونية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصدرت الإمارات الدول العربية ودول منطقة غرب آسيا ضمن مؤشر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) لأفضل الدول أداء على مستوى التجارة الإلكترونية للمستهلك، وحلت الدولة في المركز 37 عالميا ضمن المؤشر هذا العام. وبحسب «الأونكتاد» وصلت نسبة الأفراد الذين يستخدمون خدمات الإنترنت في الدولة إلى حوالي 99%، وهي بين أعلى النسب عالمياً. ووصلت نسبة الأفراد فوق 15 عاما الذين لديهم حساب مصرفي إلى 88%.

وجاءت سويسرا في المركز الأول عالميا ضمن المؤشر هذا العام بدلا من هولندا التي جاءت في صدارة المؤشر في العام الماضي، وتراجعت هذا العام إلى المرتبة الثانية، ويشمل المؤشر 152 دولة. وبحسب تقديرات الأونكتاد وصلت نسبة الأفراد الذين يستخدمون الانترنت في سويسرا على 97%. ويقيس المؤشر درجة استعداد الدول للتحول إلى التجارة الإلكترونية والتسوق الإلكتروني الذي وصلت قيمته عالميا في 2019 إلى 4.4 تريليون دولار، بارتفاع وصل معدله إلى 7% مقابل عام 2018. ويتم تقييم كل دولة على أساس أمان خدمات الانترنت (61% للإمارات) وموثوقية البنية التحتية لخدمات البريد (64% للدولة) ونسبة مستخدمي الانترنت إلى إجمالي عدد السكان ونسبة الأشخاص الذين يملكون حساب مصرفي إلى إجمالي عدد السكان فوق الـ 15 عاما.

وحلت الدنمارك في المركز الثالث تلتها سنغافورة وبريطانيا وألمانيا وفنلندا ثم ايرلندا والنرويج وهونج كونج -الصين في المراكز العشرة الأولى ضمن المؤشر. وقال «الأونكتاد» ضمن تقرير نتائج المؤشر للعام الجاري ان الجائحة أبرزت الحاجة إلى تسريع الخطى على مستوى التحول الإلكتروني وتعزيز البنى التحتية اللازمة لذلك، ولفت إلى أن الفجة بين دول العالم على هذا الصعيد لازالت واسعة حتى بين دول مجموعة العشرين، فالفارق بين نسب الأشخاص الذين يعتمدون التسوق عبر الانترنت جد كبير بين 3% في الهند على 87% في بريطانيا على سبيل المثال.