شكرا لقرائتكم خبر عن خلل في برنامج مايكروسوفت تيمز للاتصال المرئي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة مايكروسوفت إن مشكلة محتملة في الشبكات قد تؤثر على تطبيق المراسلة في مكان العمل، تيمز، بعد أن أبلغ المئات من المستخدمين عن صعوبات فنية تتعلق أساساً بالتأخير في تلقي الرسائل.

وقالت مايكروسوفت Microsoft إن مشكلة الرسائل المتأخرة تؤثر على المستخدمين في الأمريكتين وقد تتأثر ميزة الأحداث المباشرة Teams الخاصة بها أيضاً.

وقالت مايكروسوفت: إننا نعمل على تأكيد النتائج التي توصلنا إليها بينما نستكشف في الوقت نفسه الحل الأمثل لمعالجة التأثير.

وأظهر موقع تتبع انقطاع الخدمات Downdetector، أن هناك أكثر من 800 حادثة قام فيها أشخاص بالإبلاغ عن مشكلات مع تيمز.

يتتبع داون ديتكتور الانقطاعات فقط عن طريق تجميع تقارير الحالة من سلسلة من المصادر، بما في ذلك الأخطاء التي يرسلها المستخدم على نظامه الأساسي. وقد يؤثر الانقطاع على عدد أكبر من المستخدمين.

لعبت تطبيقات التعاون مثل تيمز وزووم Zoom دورا مهماً في قيادة العمل عن بُعد والفصول الدراسية عبر الإنترنت أثناء جائحة كوفيد-19. وسجل حوالي 115 مليون مستخدم للتطبيقات في أكتوبر من العام الماضي.