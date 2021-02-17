شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب إلى قاع شهرين بفعل ارتفاع عوائد السندات والدولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل الذهب تراجعه للجلسة الخامسة ليسجل أدنى مستوياته في أكثر من شهرين الأربعاء في ظل تعزز الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية بفعل رهانات على التعافي الاقتصادي.

يرقب المستثمرون محضر وقائع اجتماع يناير كانون الثاني لمجلس الاحتياطي الاتحادي من أجل استقاء المؤشرات على اتجاه السياسة.

وانخفض السعر الفوري للذهب 0.9 بالمئة إلى 1778.70 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1725 بتوقيت جرينتش، بعد أن نزل في وقت سابق إلى أقل مستوى له منذ 30 نوفمبر عند 1768.60 دولار.

وهبطت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1.2 بالمئة لتسجل 1778.20 دولار للأوقية.

وقال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز، «من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد الأمريكي تعافيا بطيئا.»

وأضاف أن التفاؤل حيال الجائحة والوصول إلى «مناعة القطيع» يتبدى في ارتفاع طفيف للدولار وعوائد السندات لأجل عشر سنوات، التي بلغت أعلى مستوياتها منذ فبراير 2020.

وتراجع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1253.46 دولار للأوقية، لينزل كثيرا عن ذروة الثلاثاء 1336.50 دولار، أعلى سعر للمعدن منذ سبتمبر 2014.

وانخفض البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2370.83 دولار، بينما ارتفعت الفضة 0.1 بالمئة مسجلة 27.25 دولار للأوقية.

(رويترز)