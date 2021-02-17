شكرا لقرائتكم خبر عن 10 عقود جديدة للبحث عن الذهب في مصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، عن توقيع 10 عقود مع 4 شركات إنجليزية وكندية ومصرية، لاستغلال 17 قطاعاً جديداً، للبحث والتنقيب عن الذهب، باستثمارات تقدر بنحو 11,2 مليون دولار.

وشمل التوقيع 4 عقود مع شركة «إيه. كي. إتش. جولد»، التابعة لرجل الأعمال المصري المهندس نجيب ساويرس، للبحث عن الذهب في 9 قطاعات بالصحراء الشرقية. وصرح المهندس نجيب ساويرس، عقب التوقيع أن القانون الجديد للتعدين ولائحته التنفيذية، أعطى دفعات قوية وحافزاً للشركات العالمية والمصرية العاملة في نشاط التعدين للتقدم للمزايدة العالمية للذهب، التي تم طرحها، وأصبحت مصر تعمل وفق النظم المعمول بها عالمياً في قطاع التعدين، مما سيسهم في زيادة الفائدة التي تعود للدولة والمستثمرين، مؤكداً أن مصر تمتلك ثروات تعدينية كبيرة ستكون رافداً مهماً للاقتصاد القومي، مشيداً بمجهودات وزارة البترول والثروة المعدنية في تطوير قطاع التعدين.

وصرح المهندس طارق الملا بأن فوز الشركة التابعة لرجل الأعمال المصري للبحث عن الذهب، تمثل إشارة جيدة لباقي المستثمرين، لاسيما وأن شركات مجموعته لها باع وخبرة كبيرتين في أنشطة التعدين بالعديد من دول العالم.

وفي السياق، شهد الملا، توقيع ثلاثة عقود مع شركة «ريد سي ريسورز»، الكندية إحدى الشركات العالمية العاملة في مجال التنقيب عن الذهب واستغلاله، في 5 قطاعات، وعقدين لشركة «شمال إفريقيا للتعدين» للبحث في قطاعين، وعقد مع شركة «العبادي للتعدين والمقاولات»، للبحث في قطاع واحد.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق التوقيع على 5 عقود للبحث والتنقيب عن الذهب، ضمن العروض الفائزة بالمزايدة، في 13 قطاعاً مع شركة «لوتس جولد» الكندية وشركة «ميداف المصرية للتعدين والصناعة»، وشركة «إبداع فورجولد» المصرية.