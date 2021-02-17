شكرا لقرائتكم خبر عن ضغوط بيع على أسهم العقار.. و110 ملايين درهم تسييل مؤسساتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

تخلت الأسهم المحلية عن نقاط دعم، تحت وطأة الضغوط البيعية التي استهدفت عدداً من الأسهم في جلسة يوم الأربعاء، لاسيما في العقار والبنوك، لينخفض على إثرها مؤشر سوق دبي 0.61% بضغط من «دبي الإسلامي» و«إعمار العقارية»، بينما هبط مؤشر سوق أبوظبي 0.49% مع انخفاضات «الدار» و«أبوظبي الأول» و«اتصالات».

وخالفت بعض الأسهم التراجعات مثل «الإمارات دبي الوطني» الذي ارتفع 0.42% إلى 11.7 درهم، من خلال تداولات بـ20 مليون درهم، كما ارتفع «جي إف إتش» 0.76% إلى 0.658 درهم، وبسيولة بـ14 مليون درهم.

وسجلت السيولة الكلية في الأسواق 1.2 مليار درهم، منها 1.067 مليار درهم في سوق أبوظبي و156.12 مليون درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 323.2 مليون سهم توزعت بواقع 211 مليون سهم في أبوظبي و112.2 مليون سهم في دبي. وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة، بينما تراجعت أسعار أسهم 36 شركة وجاء ذلك من خلال تنفيذ 5944 صفقة.



سوق دبي

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي 0.61% عند مستوى 2594.49 نقطة مع تراجع أسهم العقار والبنوك والسلع والنقل والاستثمار والخدمات والتأمين والاتصالات. وهبط قطاع العقار 0.31% بعد هبوط «إعمار العقارية» 0.79% و«إعمار للتطوير» 0.71% و«الاتحاد العقارية» 0.72% في مقابل ارتفاع «داماك» 1.63% و«ديار» 1.44%.

وانخفض قطاع البنوك 0.38% بفعل هبوط «دبي الإسلامي» 1.45% رغم ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 0.42%. وتراجع قطاع الاستثمار 0.96% نتيجة تراجع «دبي للاستثمار» 0.64% و«دبي المالي» 1.9%، و«شعاع كابيتال» 1.4%. كما انخفض قطاع النقل 2% متأثراً بانخفاض «أرامكس» 3.52% و«الخليج للملاحة» 0.54% فيما استقر «العربية للطيران» من دون تغيير.



سوق أبوظبي



بدوره، هبط مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.49% إلى مستوى 5636.23 نقطة مع هبوط أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والتأمين والطاقة.

ونزل قطاع البنوك 0.3% إثر نزول «أبوظبي الأول» 0.27% و«أبوظبي التجاري» 1.64% فيما استقر «أبوظبي الإسلامي» عند إغلاقه السابق.

وتراجع قطاع العقار 1.38% بعد تراجع «الدار» 1.65% رغم ارتفاع «رأس الخيمة العقارية» 3.51%. ونزل قطاع الاتصالات 0.8% نتيجة نزول سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما تراجع قطاع الاستثمار 0.15% بعد تراجع «الواحة كابيتال» 1.6% و«إشراق» 0.3% فيما استقر «العالمية القابضة». وتراجع قطاع الطاقة 0.58% بعد تراجع «طاقة» 2.8% و«دانة غاز» 0.69% مع استقرار «أدنوك للتوزيع» من دون تغيير.



توجه السيولة

وتصدر «الدار العقارية» التداولات في سوق أبوظبي بقيمة 270.36 مليون درهم، مغلقاً عند 3.58 درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بسيولة قيمتها 245.7 مليون درهم وأقفل عند 14.9 درهم، ثم «العالمية القابضة» بتداولات بلغت 174.28 مليون درهم، مغلقاً عند 46.5 درهم.

وفي سوق دبي، تصدر التداولات «دبي الإسلامي» بقيمة 35.6 مليون درهم وأغلق عند 4.73 درهم، تلاه «أرامكس» بسيولة بلغت 26 مليون درهم، ليغلق عند 4.1 درهم، ثم «إعمار العقارية» الذي استقطب 22.78 مليون درهم من التداولات ليغلق عند 3.75 درهم.

وسجل «دبي للتأمين» الارتفاع الأكثر في سوق دبي بنسبة 2.18% مغلقاً عند 7.5 درهم، فيما سجل «اكتتاب» التراجع الأكثر بنسبة 4.09% إلى مستوى 0.211 درهم.

وكان في مقدمة الرابحين بسوق أبوظبي «إيزي ليس» بارتفاعه 6.52% إلى 24.5 درهم، وفي المقابل كان في مقدمة المتراجعين «الوثبة للتأمين» بنسبة 4.95% ليغلق عند 8.83 درهم.



الجنسيات

وفيما يتعلق بالتداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 80.4 مليون درهم محصلة شراء، منها 10.72 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و69.7 مليون درهم محصلة شراء المواطنين.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 80.4 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 21.47 مليون درهم محصلة بيع العرب و58.95 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 17.4 مليون درهم محصلة شراء، منها 6.3 مليون درهم محصلة شراء العرب و11.1 مليون درهم محصلة شراء المواطنين. وفي المقابل، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 17.4 مليون درهم محصلة بيع توزعت بواقع 4.12 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين و13.29 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.



المؤسسات



بدورها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو التسييل بصافي استثمار 110 ملايين درهم كمحصلة بيع، منها 20.8 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و89.28 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي. وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بصافي استثمار 110 ملايين درهم محصلة شراء توزعت بواقع 20.8 مليون درهم محصلة شراء في دبي و89.28 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.