شكرا لقرائتكم خبر عن موقع «جاجران»: دبي أكثر المدن تفرداً في العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال موقع «جاجران» الإخباري الهندي، إنه إلى جانب الإرث الثقافي العربي الذي تتمتع فيه دبي، فهي مدينة عصرية طموحة تمتلك مجموعة من مراكز التسوق الكبيرة وناطحات السحاب العالية وأكبر جزيرة اصطناعية في العالم. وبلا شك، تعد دبي واحدة من أكثر المدن تفرداً في العالم، ويحلم الجميع بزيارة هذا المركز التجاري لغرب آسيا.

وأوضح الموقع أن دبي تتمتع بعجائب معمارية متميزة، بما فيها برواز دبي، الذي يعتبر أكبر إطار في العالم، حيث أصبح معلماً ثقافياً استثنائياً يربط بين ماضي دبي وحاضرها منذ أن تم افتتاحه في العام 2018 في حديقة زعبيل. ويشتهر هذا البرواز الضخم ببنيته الهندسية المُذهلة.

كما أن دبي موطن لأطول ناطحة سحاب في العالم، برج خليفة، الذي افتتح رسمياً في الرابع من يناير من عام 2010. ويبلغ ارتفاع هذا البرج 828 متراً. ويمكن للزوار الاستمتاع بأروع المناظر من خلال منصة المشاهدة «آت ذا توب» في الطابقين 124 و125.

كما يقع «مول دبي»، بالقرب من برج خليفة، ويُعتبر أحد أكبر مراكز التسوق والترفيه في العالم، حيث يغطّي مساحة مليون متر مربّع ويضمّ أكثر من 1200 متجر وعدداً كبيراً من المطاعم.