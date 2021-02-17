مجلس الأمن يقود خطة تلقيح عالمية ضد «الجائحة»

أطلق أعضاء مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة، أمس، دعوات لتنسيق الجهود العالمية في التلقيح ضد «كوفيد- 19»، محذرين من أن التفاوت الواسع في جهود التلقيح تضع العالم بأكمله في خطر.

وخلال لقاء وزاري افتراضي خصص للصحة، وهو مجال لا يناقشه عادة مجلس الأمن الدولي، طالب عدد من وزراء الخارجية المشاركين بمزيد من الوحدة لمواجهة الوباء. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس مجموعة العشرين إلى وضع «خطة تلقيح عالمية» لضمان عدم تخلف أحد عن الركب في مكافحة وباء «كوفيد- 19» خلال الجلسة.

وقال: إن «العالم بحاجة ماسة إلى خطة تلقيح عالمية تجمع كل من لديه القدرة والخبرة العلمية والإمكانات الإنتاجية والمالية المطلوبة». وأضاف: «أظن أن مجموعة العشرين مخولة لتشكيل فريق عمل طارئ مكلف بالتحضير لتلقيح عالمي كهذا وتنسيق تطبيقه وتمويله».

وأوضح: «يجب أن يضم فريق العمل هذا كل الدول التي تتوفر فيها إمكانات تطوير لقاحات أو إنتاجها في حال توفرت التراخيص، فضلاً عن منظمة الصحة العالمية ومنظمات مختصة أخرى والمؤسسات المالية العالمية».

ومن بين أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، أكبر دول منتجة للقاحات وهي: الولايات المتحدة وروسيا والصين والمملكة المتحدة والهند.

تهديد مميت

وطالب العديد من الوزراء منهم الصيني وانغ يي والبريطاني دومينيك راب بمزيد من التضامن والتعاون. وقال راب: «علينا أن نعتبر أنفسنا بمثابة فريق يعمل ضد تهديد مميت»، مضيفاً: «نحن نكافح ضد وباء عالمي» و «يجب ألا نهمل أحداً».

وقال جوتيريس من جهته إن قمة مجموعة السبع برئاسة بريطانيا المقررة السبت: «يمكنها أن تعطي الدفعة الضرورية لجمع الموارد المالية الضرورية».

وأضاف: «لو تركنا الفيروس ينتشر بسرعة في دول الجنوب سيتحور أكثر فأكثر مع نسخ جديدة أشد عدوى وأكثر فتكاً قد تهدد فاعلية اللقاحات». وحذر من أن ذلك قد يطيل أمد الجائحة بشكل كبير ما يسمح للفيروس بالعودة ليفتك بدول الشمال.

وأكد: «يجب أن نتحقق من أن الجميع أينما تواجدوا سيحصلون على اللقاح في أسرع وقت ممكن»، مشيراً بأسف إلى أن التقدم على صعيد التلقيح يتم بطريقة غير متساوية وغير عادلة. فقد أعطت عشر دول فقط 75 % من كل لقاحات «كوفيد- 19». في المقابل لم تحصل أكثر من 130 دولة على أي جرعة.

مساهمات أمريكية

من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن: إن الولايات المتحدة ستدفع مستحقات لمنظمة الصحة العالمية بقيمة 200 مليون دولار بحلول نهاية الشهر الحالي بعد العودة عن قرار دونالد ترامب، الانسحاب من هذه المنظمة.

وقال بلينكن خلال اجتماع وزاري لمجلس الأمن الدولي حول «كوفيد- 19»: «يشكل ذلك خطوة أساسية إلى الأمام في احترام التزاماتنا المالية كأعضاء في منظمة الصحة العالمية ويعكس التزامنا المتجدد لضمان حصول المنظمة على الدعم الذي تحتاج إليه لقيادة الاستجابة العالمية للجائحة».

لقاحات هندية

وعرضت الهند أمس الأربعاء، توفير لقاح الوقاية من فيروس كورونا لكل أفراد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وعددهم نحو 95 ألف جندي في 12 بعثة في أنحاء العالم.

وقال وزير الشؤون الخارجية في الهند سوبرامانيام جايشانكار خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن جائحة فيروس كورونا ومناطق الصراع: «بالنظر إلى قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي تعمل في مثل هذه الظروف الصعبة، نود أن نعلن اليوم عن تقديم 200 ألف جرعة هدية لها».(وكالات)

