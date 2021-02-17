بايدن يدعو إلى نسيان ترامب والاستماع للشعب الأمريكي



توجه الرئيس جو بايدن إلى الأمريكيين مباشرة للرد على اسئلتهم واستفساراتهم.

ومن مدينة ميلووكي بولاية ويسكونسن خلال منتدى للرد على أسئلة المواطنين، بثته شبكة «سي ان ان» بشكل مباشر، رفض بايدن التطرق الى الرئيس السابق، ورداً على عدد من الاسئلة قال «لن أتحدث عنه.. لقد تعبت من الحديث عن دونالد ترامب». وأضاف «طيلة السنوات الاربعة الماضية كان الحديث عن ترامب. أما بالنسبة للاعوام الاربعة المقبلة أريد أن يكون الحديث والاخبار فقط عن الشعب الامريكي».

وقال جو بايدن «69 بالمئة من الأمريكيين يؤيدون خطتي!»لتطبيع الحياة بعد جائحة فيروس كورونا المستجد.

مضيفاً أن «البلد ليس منقسماً بالدرجة التي يجري الحديث عنها».*وقال بايدن ان المدارس من مرحلة رياض الاطفال الى الصف الثامن ستكون من الاسهل أن تعاود العمل بنظام الصفوف حضورياً مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية كافة، لكنه قال إن المدارس الثانوية والعليا سيتأخر دوامها حضورياً نسبة لارتفاع مخاطر العدوى بين التلاميذ الاكبر سناً.

ويبدو ان بايدن توقف عن الامل في ان ينضم اليه المشرعون الجمهوريون لتسريع اقرار مشروعات قوانين عاجلة ومفيدة للشعب الامريكي.وفي تانيب غير مباشر قال بايدن انه بات يهتم اكثر ب«ألم» الأمريكيين الذين ينتظرون «المساعدة من حكومتهم» وفي نفس الوقت يعمل المشرعون من المعسكر الثاني على مناوأة المشروعات العاجلة التي تلبي طموحات الشعب الامريكي وتسد احتياجاته العاجلة.وقال فيما يشبه السخرية»هذه هي الولايات المتحدو» في اشارة الى انها اكبر دولة في العالم من حيث القدرات والخبرات والدعم اللوجيستي،وانه تتقدم الى مساعدة دول العالم انسانيا وتنمويا وفنيا واقتصاديا وفي نفس الوقت يجب الا تعجز عن تقديم الدعم الضروري الى مختلف فئات شعبها المتأثرة بتداعيات جائحة كوروناز.

وكان بايدن قد وعد خلال حملته الانتخابية وبعد اعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية بالعمل على توحيد الشعب الامريكي و تجاوز انقسامات واشنطن وتوحيد أمريكا.

الى جانب ذلك رفض بايدن إعفاء القروض الطلابية (50 الف دولار) وبدا منفتحاً فقط على إعفاء 10 الاف دولار منها. وأكد أن إصلاح الشرطة يكون بتوفير مزيد من التمويل والمعدات والتدريب ورفض دعوات لخفض الاموال المخصصة للشرطة. كما توقع إجراء تشريعياً سريعاً لاصلاح قوى إنفاذ القانون في الكونجرس.

وقال بايدن إن إصلاح قوانين الهجرة والتجنيس ستتم على خطوات وبالتدريج وانه شخصياً مع هذه المقاربة أكثر من تشريع شمولي.

ولم تخل ردود بايدن على سائليه من الطرافة، وقال ان حياته في الشهر الاول في البيت الابيض أشبه بالحياة في قفص. وقال إنه عندما يصحو من النوم في الصباح ينظر الى زوجته جيل ويقول لها «أي مكان هذا الذي نحن فيه!». (وكالات)