ترامب يشعل الحرب في الحزب الجمهوري

أعلن دونالد ترامب حرباً مفتوحة على زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الذي يتهم الرئيس السابق بأنه مسؤول عن اقتحام مبنى الكونجرس (الكابيتول)، في انفصال مدو يشكل رمزاً للانقسامات التي تمزق الجمهوريين.

وأصدر ترامب بياناً نادراً يتضمن انتقادات حادة، معلناً قطيعة مع هذا الوضع. ودعا ترامب الذي يقدم نفسه على أنه أفضل رصيد لحزبه لاستعادة السيطرة على الكونجرس في 2022، المشرعين الجمهوريين الى إجلاء ماكونيل من زعامة الجمهوريين في مجلس الشيوخ، وكتب أن «ميتش سياسي متجهم لا يبتسم أبداً، وإذا بقي الأعضاء الجمهوريون في مجلس الشيوخ معه فلن يفوزوا بعد الآن».

وكان ترامب عمل يداً بيد مع ماكونيل السيناتور عن ولاية كنتاكي المعروف بحنكته، لأربع سنوات .

وأكد قطب العقارات أن «الحزب الجمهوري لن يتمكن بعد اليوم من أن يحظى بالاحترام أو أن يكون قوياً بوجود قادة سياسيين مثل ماكونيل على رأسه». وحمل السيناتور مسؤولية فقدان الأغلبية في مجلس الشيوخ الذي شكل صدمة في يناير/كانون الثاني.

لكن مسؤولين جمهوريين آخرين يرون أنه على العكس، ترامب هو الذي قوض مشاركة ناخبيه في عمليتي اقتراع حاسمتين في ولاية جورجيا، في أوائل يناير، عندما دان لأشهر ومن دون تقديم أي دليل «التزوير الواسع» في الانتخابات الرئاسية.

وقد اتهمه الديمقراطيون ب«التحريض على التمرد» وتمت محاكمته الأسبوع الماضي في مجلس الشيوخ .

وكانت أغلبية من أعضاء مجلس الشيوخ - 57 من أصل 100 - تؤيد إدانته، بينهم سبعة جمهوريين . لكن التوصل إلى حكم بإدانته يحتاج إلى تأييد ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، أي 67 صوتاً.

ولم يكتفِ ترامب في بيانه بمهاجمة ماكونيل، بل وسّع نطاق هجومه ليشمل زوجة السيناتور وزيرة النقل السابقة إيلين تشاو. المولودة في تايوان وقد عيّنها ترامب وزيرة للنقل في منصب استمرّت فيه ما يقرب سنوات عهده الأربع. وقال الرئيس السابق في بيانه إن «ماكونيل لا يتمتّع بأي مصداقية في ما يتعلّق بالصين بسبب المصالح التجارية الكبيرة التي تمتلكها أسرته في الصين».

وقد قدمت تشاو استقالتها غداة الهجوم على الكابيتول احتجاجاً على «حدث صادم كان يمكن تجنّبه بالكامل».

صوت ماكونيل من جهته مع تبرئة ترامب لأنه اعتبر أن مجلس الشيوخ ليس مخولاً الحكم على رئيس سابق. لكنه قال في الوقت نفسه إن ترامب مسؤول عن اقتحام الكابيتول. وصرح ماكونيل بأن مثيري الشغب تحركوا بهذه الطريقة «لأن أقوى رجل في العالم غذاهم بالأكاذيب». ثم حرص على التأكيد مرة أخرى أنه يمكن مقاضاة رجل الأعمال الذي أصبح من جديد «مواطناً بسيطاً». وأضاف «لم يفلت من شيء بعد».

وقال ماكونيل إن إتاحة المجال لترامب في الانتخابات المقبلة غير وارد.

(وكالات)