«الصحة العالمية»: 16% تراجعاً في الإصابة بـ «كوفيد ـ 19».. والوفيات 10%

أكدت منظمة الصحة العالمية تراجع الإصابات عالمياً بنسبة 16%، والوفيات 10%، لكنها حذرت في الوقت نفسه من أن الأزمة لم تنته بعد، في موازاة ذلك، أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقاً مع شركة موديرنا للحصول على 300 مليون جرعة إضافية من لقاحها المضاد لفيروس كورونا.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في العالم تراجع بنسبة 16% الأسبوع الماضي، ليصل إلى 2,7 مليون حالة. وكشفت منظمة الصحة عن أرقام جديدة، مستخدمة بيانات صادرة الأحد، أن عدد الوفيات المسجلة تراجع بنسبة 10% مقارنة مع الأسبوع السابق ليصل إلى 81 ألف وفاة.

وأبلغت خمس من المناطق الست التي تصدر بيانات عن تراجع عدد الإصابات إلى رقمين، وحدها منطقة شرق المتوسط سجلت ارتفاعاً بلغ 7%. وأعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس أن عدد الإصابات الجديدة تراجع للأسبوع الخامس على التوالي، ليهبط بحوالي النصف، مقارنة بالخمسة ملايين إصابة التي سجلت في أسبوع 4 كانون الثاني/يناير. وقال «هذا يظهر أن مجرد إجراءات صحية عامة تعطي نتائج، حتى في ظل انتشار نسخ متحورة من الفيروس».

مساعدة الدول الفقيرة

من جهتها، أعلنت المديرة المقبلة لمنظمة التجارة العالمية، النيجيرية نغوزي أوكونجو- إيويلا في مقابلة مع وكالة أنّه يجب على المنظمة أن تساعد في تسهيل حصول الدول الفقيرة على اللقاحات المضادّة لفيروس كورونا. وقالت الخبيرة الاقتصادية النيجيرية «أعتقد أنّه بإمكان منظمة التجارة العالمية أن تساهم أكثر في حلّ أزمة جائحة كوفيد-19 من خلال المساعدة في تسهيل حصول الدول الفقيرة على اللقاحات». وأضافت «من المصلحة الذاتية لكل دولة أن يكون الجميع مطعّمين، لأن لا أحد سيكون بأمان ما لم يصبح الجميع بأمان».

لائحة كوفاكس النهائية

وقالت منصة كوفاكس، الآلية المخصصة لجهود شراء وتوزيع اللقاحات ضد كوفيد-19 في العالم والهادفة لضمان تمكن الدول الفقيرة من الحصول على اللقاحات، إن لائحتها النهائية للتسليم الأول ستصدر الأسبوع المقبل بعدما أعطت منظمة الصحة العالمية موافقتها على لقاح أسترازينيكا.

وقالت كوفاكس التابعة لمنظمة الصحة العالمية في بيان إنها «تتوقع أن يحصل القسم الأكبر من الجولة الأولى لعمليات التسليم في آذار/مارس، مع بعض الشحنات المبكرة في أواخر شباط/فبراير».

ولائحة التوزيع المؤقتة التي صدرت في 3 شباط/فبراير عَرضت بالتفصيل البرنامج الأساسي لشحن 337,2 مليون جرعة وجميعها باستثناء 1,2 مليون جرعة من فايزر/بايونتيك، من لقاح استرازينيكا. واللقاحان المعتمدان من منظمة الصحة العالمية يتطلبان جرعتين عبر الحقنة.

300 مليون جرعة إضافية

من جهة ثانية، أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقاً مع شركة موديرنا للحصول على 300 مليون جرعة إضافية من لقاحها المضاد لفيروس كورونا، بعد إبرام اتفاق أوّل يشمل 160 مليون جرعة، وفق ما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.

وأوضحت شركة موديرنا في بيان أن الاتفاق يشمل شراء 150 مليون جرعة يُفترض أن تُسلّم في الربعين الثالث والرابع من عام 2021، مع خيار الحصول على 150 مليون جرعة إضافية في 2022.

(وكالات)