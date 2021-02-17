شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يرتفع عقب صدور التجزئة الإيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء في أعقاب صدور بيانات اقتصادية إيجابية في الولايات المتحدة.



وأظهرت بيانات اقتصادية بان مؤشر مبيعات التجزئة في أمريكا ارتفع بنسبة 5.3% في الشهر الماضي بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر فقط بنسبة 1.1%.



وارتفع أيضا مؤشر مبيعات التجزئة بقيمته الأساسية عند استثناء مبيعات الطاقة والغذاء بنسبة 5.9% في يناير/كانون الثاني بأعلى من توقعات ارتفاعه بنسبة 1.1%.



وصعد مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1.3% في الشهر الماضي مقارنة بتوقعات ارتفاعه بنسبة 0.4%، فيما ارتفع أيضا الإنتاج الصناعي الأمريكي بنسبة 0.9% أعلى من توقعات ارتفاع المؤشر بنسبة 0.4%.



ولا تزال الأسواق في ترقب لما ستؤول إليه المناقشات بين البيت الأبيض والكونجرس الأمريكي حول خطة إدارة الرئيس "جو بايدن" التي اقترحتها لتحفيز الاقتصاد الأكبر في العالم، والتي تعتمد على ضخ 1.9 تريليون دولار في شرايين الاقتصاد.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 90.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.06 نقطة وأقل مستوى عند 90.6 نقطة.